Бангкок, 28 августа, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Российский гражданин Василий Смольников, задержанный правоохранительными органами Таиланда по запросу российского национального центрального бюро Интерпола, будет депортирован на Родину. Об этом сегодня, 28 августа, заявил журналистам начальник управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-лейтенант Нататхон Просунтхон на специальной пресс-конференции.

Victor Задержание

Просунтхон рассказал, что Смольников обвиняется в России в крупном мошенничестве и даче взятки должностному лицу в крупном размере. От российского правосудия Смольников сбежал в Таиланд, но был арестован в провинции Сонгкла на юге страны.

В скором времени Смольников будет депортирован в России в сопровождении российских стражей порядка.

Смольников был депутатом горсоветва в Хакасии и строительным подрядчиком. В феврале 2016 года он был лишен депутатских полномочий так как на него завели уголовное дело о растрате и взятках.