Рига, 28 августа, 2016, 06:30 — ИА Регнум. В Латвии планируется расширить список условий, необходимых для приватизации земельного участка в сельской местности. Согласно внесенному политиком Армандсом Краузе предложению, в качестве обязательного условия для получения земли в собственность в законе может появиться свободное владение латышским языком. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «О приватизации земли в сельской местности», сообщает в субботу, 27 августа, агентство LETA.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

В том случае, если приватизация земли сельхозназначения будет оформляться на юридическое лицо, проектом закона регламентируется требование о том, чтобы более половины уставного капитала юридического лица, принадлежала лицам, в достаточной степени владеющим государственным языком.

Принятие очередного русофобского закона, дискриминирующего русскоязычное население Латвии, Краузе пытается объяснить следующими резонами. В сельском хозяйстве наблюдаются повышенные риски связанные с охраной труда, повышенными количеством несчастных случаем, а также особым влиянием на здоровье человека и окружающую среду. Именно для предотвращения и исключения рисков, фермеры должны знать государственный язык на должном уровне, «чтобы иметь возможность понимать и читать законодательство и инструкции».

Данное предложение подготовлено ко второму чтению проекта закона.