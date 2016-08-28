Грозный, 28 августа, 2016, 05:51 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Ливни и ураганные ветра обрушились на Чеченскую Республику вечером субботы, 27 августа. Наиболее пострадал столичный округ, где помимо разрушений были зафиксированы человеческие жертвы. В результате обрушениячасти дома, погибла https://regnum.ru/news/2172245.html19-летняя жительница Грозного, сообщает телеканал Life.

Ранее сообщалось о том, что девушку придавило в машине упавшим сверху деревом, однако вскоре выяснилось, что несовместимые с жизнью травмы ей были нанесены в собственном доме, когда девушку придавило фрагментом разрушившейся стены.

Кроме того, на территории Грозного ветром были разрушены около 70 строений, сметены рекламные щиты и конструкции, повреждены линии электропередач и повалены деревья.

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Для координации деятельности по ликвидации разрушений, в соответствии с поручением временно исполняющего обязанности главы республики Рамзана Кадырова, вреспублике создан оперативный штаб.