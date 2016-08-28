Токио, 28 августа, 2016, 05:24 — ИА Регнум. Японский премьер-министр Синдзо Абэ был вынужден прервать свой визит в Кению и прибыть на родину из-за надвигающегося тайфуна. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает телеканал NHK.

NASA Johnson Space Center Тайфун

По данным телеканала, премьер вернутся в Японию раньше, чем планировалось — в понедельник, 29 августа. Все дело в приближающемся к берегам островов чрезвычайно сильного тайфуна «Лайонрок». Он движется со скоростью 15 километров в час. В эпицентре скорость еще выше — до 60 метров в секунде. Абэ будет участвовать в координации операции о ликвидации последствий стихии.

В настоящее время японский премьер-министр находится в Кении на шестой Токийской международной конференции по развитию Африки. «Лайонрок» же образовался в Тихом океане и сейчас находится в 300 километрах к юго-востоку от острова Минамидайто, которые относятся к префектуре Окинава.

На этой неделе Японию уже настиг другой тайфун под названием «Миндуль». Из-за него один человек погиб, еще 60 получили серьезные ранения. Также было нарушено движение на автомобильных и железнодорожных дорогах.