Сана, 28 августа, 2016, 05:16 — ИА Регнум.



Rod Waddington Йеменские дети

Гражданская война в Йемене поставила страну в ужасающее положение. В госпиталях не хватает не только медикаментов, но и элементарных вещей, морги переполнены, и часто тела приходиться складывать по несколько на одну полку. О катастрофической гуманитарной ситуации в стране рассказала RT представитель гуманитарной медицинской организации «Красный крест» Рима Камаль.

По ее словам, часто пациенты умирают на глазах у врачей только потому, что отсутствуют необходимые медикаменты. В жилых районах страны часто нет электричества, воды и предметов первой необходимости. Многие элементарные вещи, местным жителям приходится добывать с большими трудностями, сообщает Камаль.

По данным представительницы «Красного креста», организация ведет диалог с представителями различных участников конфликта и призывает их «прикладывать больше усилий для защиты населения», в том числе с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией.

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Движение шиитов-зейдитов «Ансар Аллах» (которых ещё называют Хуситами по имени основателя движения Мухаммеда Али аль-Хуси) борется против марионеточного саудовского режима президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади. На стороне хуситов сражается часть йеменской армии, которая осталась верной бывшему президенту этой страны Али Абдалле Салеху.

После того, как хуситы смогли установить контроль над основными районами страны, на стороне Хади, к тому времени бежавшего за границу, выступила коалицияи арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Саудиты и их сателлиты начали варварские бомбардировки Йемена, уничтожая гражданскую инфраструктуру и создавая невыносимые условия жизни для мирного населения. Вскоре в дело вступили сухопутные части коалиции. Только с марта 2015 года, по данным ООН, в стране погибли более 3,5 тыс. мирных жителей. Точных цифр потерь не знает никто, но они исчисляются тысячами.

Хуситов, в свою очередь, поддерживает Иран и ливанское движение Хезболла.