Анкара, 28 августа, 2016, 03:58 — ИА Регнум.



Quinn Dombrowski Турецкий флаг в Анкаре

Власти Турции не пускают немецкую делегацию на авиабазу «Инджирлик». Соответствующий запрет действует с июня текущего года: все визиты будут запрещены до тех пор, пока официальный Берлин не поменяет свою позицию относительно геноцида армян со стороны Османской империи, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Делегация немецких депутатов планировала в ближайшее время посетить авиабазу «Инджирлик», где находятся военные Германии, ведущие боевые действия против запрещенной в ряде стран, в том числе в России, террористической группировки ИГИЛ. Однако Анкара запрещает подобные визиты еще с июня 2016 года.

По данным источника, власти Турции могут разрешить визит лишь в том случае, если правительство Германии дистанцируется от позиции бундестага по поводу геноцида армян в Османской империи. Соответствующее заявление в Анкаре ожидают на уровне федерального канцлера или главы внешнеполитического ведомства.

Напомним, резолюцию о признании геноцида армян бундестаг Германии принял 2 июня 2016 года. В документе помимо ответственности за массовые погромы турецкой стороны говорится об исторической ответственности Германии за сотрудничество Третьего рейха с Османской империей.

Между тем в Турции считают, что Германия не имеет права на подобные резолюции. Так, министр юстиции страны Бекир Боздаг назвал сформированный в бундестаге документ «клеветой» на турецкий народ, государство и историю.