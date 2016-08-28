Киев, 28 августа, 2016, 03:55 — ИА Регнум. Политические разногласия между Москвой и Киевом стали причиной того, что защитник украинской сборной в команде «Динамо» Евгений Селин отказался переходить в российский клуб «Крылья Советов». Об этом сообщил агент футболиста Александр Панков в своем Instagram.

Håkan Dahlström Футбол

Агент спортсмена подтвердил, что клуб «Крылья Советов» проявил интерес к Селину по поводу «его аренды». Панков назвал по крайней мере две причины, по которым украинский защитник не будет играть в российском футбольном клубе.

Во-первых, по словам представителя спортсмена, Селин, поиграв в «Металлисте» и «Платаньясе», хочет выступать за команду «Динамо». Во-вторых, футболист является «настоящим патриотом» и в сложившейся политической ситуации не может играть за Россию, считает Панков.

«Женя это гордость своего города, и настоящий патриот. Этого человека любят и ценят в Луганской области, и он не смог бы сделать такой шаг и уйти играть в Россию», — написал агент в соцсети.

Напомним, что это уже не первый случай, когда украинские спортсмены высказывают свое мнение по политической ситуации, используя для этого спортивную арену. Так, в 2015 году полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка после очередного футбольного матча отказался общаться с российской прессой, сказав, что журналисты из РФ его не поймут. В том же году известный украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что не будет давать интервью российским СМИ, потому что они «аморальны, лживы, провокационны, у них отсутствует этика. Они куплены и не человечны»,