Таллин, 28 августа, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Шутка о бомбе в таллинском аэропорту обошлась гражданину Испании в четыре месяца условного заключения с однолетним испытательным сроком. Соответствующее решение вынес Харьюский уездный суд. Об этом информирует эстонская газета Postimees.

Rafael Mizrahi Бомба

Дело в том, что 33-летний испанский гражданин Дамиан Рубиладес Карраско в аэропорту заявил, что в его багаже находится бомба. В результате этого из здания аэропорта было эвакуировано более 200 человек. В ходе проверки никаких подозрительных предметов в чемодане испанца обнаружено не было.

Гражданин Испании бел задержан сотрудниками правоохранительных органов Испании. Инцидент произошел утром в субботу, 27 августа.

Сам Карраско сказал, что пошутил насчет взрывного устройства. Однако в Эстонии за такое проявление чувства юмора грозит до пяти лет лишения свободы. Представители полиции в настоящее время начали уголовное дело по факту тяжкого нарушения общественного порядка.