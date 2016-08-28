Берлин, 28 августа, 2016, 03:22 — ИА Регнум. В 2016 году Германия намерена принять не более 300 тыс. беженцев, заявил глава федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев ФРГ Франк-Юрген Вайзе. Он сообщил о планах немецкого руководства в интервью изданию Bild am Sonntag, полная версия которого будет опубликована сегодня, 28 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

По словам Вайзе, Германия готовится принять от 250 до 300 тыс. беженцев в текущем году. Прибытие в ФРГ большего количества людей, с точки зрения чиновника, маловероятно.

Глава федерального ведомства по вопроса мигрантов отметил, что точные цифры о количестве людей, которых Германия готова принять, будут оглашены в скором времени. В 2015 году эта европейская страна приняла менее одного миллиона человек, отметил Вайзе. При этом ранее немецкие СМИ сообщали о более чем миллионе прибывших в Германию беженцах.

С 2014 года в Европу огромным потоком хлынули беженцы из-за вооруженных конфликтов и экономического положения стран Ближнего Востока. В ЕС прибыло около 1,8 млн человек, что является крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй Мировой войны. Германия, в свою очередь, приняла основной удар на себя. Власти ФРГ приняли ряд правил, обеспечивающих мигрантам улучшение положения беженца и доступ на рынок труда.