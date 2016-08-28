Осло, 28 августа, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Нефтедобывающая платформа Голиаф в норвежской части Баренцева моря временно осталась обесточена. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании Eni Norge, инцидент произошел в 22.30 по местному времени в пятницу, 26 августа, сотрудников эвакуировали на вертолете в ближайший населенный пункт Хаммерфест. Добыча нефти была остановлена.

Philippe Put Добыча нефти

Как сообщает газета VG, в компании не знают, почему добывающая установка неожиданно осталась без света. Энергоснабжение платформы осуществляется за счет подводного кабеля, который подведен от материка, часть электроэнергии вырабатывается непосредственно на Голиафе.

Внештатная ситуация разрешилась спустя несколько часов, в 4 утра субботы электроснабжение было восстановлено.

Напомним, Голиаф — самая северная в мире нефтедобывающая платформа, она расположена в Баренцевом море в 80 км на северо-восток от норвежского Хаммерфеста. Как сообщало ИА REGNUM, старт проекту был дан в марте этого года. Мощность Голиафа — 100 тысяч баррелей в день. По заявлению Eni, платформа уже вышла на добычу запланированного ежедневного объема. Всего же предполагаемые извлекаемые запасы нефти на этом участке шельфа Баренцева моря составляют 179 млн баррелей.

Отметим также, что Голиаф еще до старта добычи принес компании-оператору Eni (35% акций проекта принадлежит также норвежской Statoil) ряд проблем. Неоднократно срывались сроки сооружения самой платформы, которую строили в Южной Корее, долгое время власти королевства не согласовывали график начала работ. В результате, за два года издержки проекта возросли в полтора раза — до $5.6 млрд. С запуском Голиафа в эксплуатацию норвежская экологическая организация Bellona обратились в полицию, обвинив Eni в нарушении правил сооружения платформы. Так, по мнению экологов, оператор допустил утечку пожарной пены, содержащей «черные химикаты». «Нулевой выброс» вредных веществ — главное условие норвежских властей для Голиафа — оказался «эквивалентен» 800 кг перфторированных соединений.