Вашингтон, 28 августа, 2016, 03:14 — ИА Регнум. Новая атомная подводная лодка поступила на вооружение военно-морским силам США. Судно типа Virginia получило имя «Иллинойс», ее строительство, длившееся более пятилет, обошлось государству в 2,7 млрддолларов, передает RT.

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Новая субмарина, начало эксплуатации которой запланировано на 29 октября, получила бортовой номер SSN786.

Сообщается, что всего во флоте США насчитывается12 субмарин типа Virginia.

В дальнейшем строительство подводных лодок этого класса планируется вести ускоренными темпами, сообщает National Interest со ссылкой на заявление контр-адмирала ВМС США Чарльза Ричарда. По его словам, у США есть все необходимое для того, чтобы строить по две субмарины класса Virginia в год. Увеличение темпов строительства в настоящее время для США особенно актуально, считает Ричард, ввиду усиления таких «почти равных соперников», как Россия и Китай.