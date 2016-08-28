Саранск, 28 августа, 2016, 03:11 — ИА Регнум. Известный французский актер и гражданин РФ Жерар Депардье пообещал, что 18 сентября пойдет на выборы, как и другие жители России. Об этом он заявил во время церемонии открытия реконструированного кинотеатра «Россия» и центра своего имени в Саранске, говорится на сайте госорганов Мордовии.

thierry ehrmann Жерар Депардье

«Он сказал, что горд тем, что живет в Саранске и пообещал 18 сентября пойти голосовать, как и другие жители города», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что 18 сентября состоятся выборы в Госдуму седьмого созыва. Пройдут выборные кампании различного уровня: выборы депутатов Думы, глав субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 38 субъектах России. Так, в единый день голосования состоятся выборы депутатов Госсобрания Республики Мордовия шестого созыва и выборы в Совет депутатов городского округа Саранск.

В субботу, 27 августа, состоялось открытие обновленного кинотеатра в Саранске, а также открытие культового центра имени Жерара Депардье в этом же городе. На мероприятие собралось несколько тысяч зрителей. В свою очередь, любимец публики поприветствовал и поблагодарил собравшихся, хотя и знает на русском языке не так много слов, говорится в сообщении. Однако это не помешало актеру произвести теплые слова на французском языке.

Помимо этого, Жерар Депардье высказался и по политической теме. Говоря о летних Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро, актер сказал, что, несмотря на травлю российских спортсменов, сборная РФ добилась больших успехов.

Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году, при этом сохранив французское гражданство. Позже ему была предоставлена постоянная прописка в городе Саранске. В настоящее время актер проживает за пределами России.