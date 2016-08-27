Ереван: Суд над гражданином РФ об экстрадиции в США состоится 29 августа
Ереван, 28 августа, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Суд Армении может в понедельник, 29 августа, рассмотреть вопрос об экстрадиции в США гражданина РФ Сергея Миронова, который был задержан 26 августа по подозрению в незаконной торговле оружием. Об этом стало известно из заявления адвоката подозреваемого Карена Нерсесяна во время эфира на телеканале «Россия 24».
По словам адвоката, армянский суд, вероятнее всего, вынесет свое решение о законности и обоснованности запроса Вашингтова, а также разрешит вопрос о выдаче Миронова 29 августа. В эфире Нерсесян также обратил внимание на то, как происходило задержание гражданина РФ. Во-первых, как сказал адвокат, не было представлено никаких документов.
Во-вторых, при задержании заявили, что Миронов подозревается «в причастности то ли к торговле оружием, то ли к каким-то технологиям, то ли к отмыванию денег на сумму $50 тыс.», подчеркнул представитель подозреваемого. Кроме того, по его словам, согласно данным российского отделения Интерпола, Миронов никогда не был в розыске.
Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту Еревана по запросу американских властей был задержан 30-летний гражданин России Сергей Миронов, которого ранее, как сообщали СМИ, объявили в международный розыск. Информацию о задержании гражданина РФ подтвердилась только спустя сутки. Как заявил Нерсесян, инициатором задержания выступили США. Изначально сообщалось, что суд в Армении может состояться 28 августа.