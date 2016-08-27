Москва, 27 августа, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Более ста участников акции держали в руках плакаты «Руки прочь от наших дипломатов!», «Руки прочь от здания Россотрудничества!», «Фашизм не пройдет!»

Анна Наводничая ИА REGNUM Пикет у посольства Украины в Москве

Полиция задержала одного из участников акции протеста, передает Life.

«Группа молодых людей провела вечером у здания посольства Украины в Москве акцию протеста против нападения украинских радикалов на представительство Россотрудничества в Киеве. Сотрудники полиции призвали протестующих разойтись, так как акция не была согласована. После этого группа молодежи, выкрикивая «Помним Одессу, помним Донбасс!» и «Не забудем, не простим!», покинула Леонтьевский переулок, где расположен комплекс зданий посольства Украины, передает ТАСС.

Анна Наводничая ИА REGNUM Флаеры на пикете

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 августа группа украинских экстремистов забросала здание представительства Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками. Атакующие выкрикивали требования освободить Олега Сенцова и Александра Кольченко. Эти украинские граждане находятся в российских тюрьмах, отбывая наказание за преступления террористического характера.

Также нападавшие разрисовали стены здания оскорбительными надписями. Когда нападавшие скрылись, украинская полиция их не преследовала.