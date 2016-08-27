Санкт-Петербург, 27 августа, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Строительная люлька, в которой находилось шесть человек, упала с высоты третьего этажа на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга. К счастью, обошлось без жертв, возбуждено уголовное дело.

Dmitry Ivanov Строительная люлька

Как сообщили сегодня, 27 августа, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, строительный подъемник упал вечером в субботу при производстве работ по капитальному ремонту балконов дома. В результате падения находившиеся в люльке рабочие получили травмы различного характера.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным СМИ, одной из причин случившегося на Ленинском проспекте, д. 120, может быть сильный ветер, который наблюдается сегодня в северной столице. Люлька, в которой находились рабочие, была закреплена на стреле передвижного автокрана.

Добавим, что похожий случай произошел в Петербурге в марте 2016 года. При выполнении работ на улице Оптиков у строительной люльки между 13 и 14 этажами оборвался трос. Находившийся в люльке рабочий упал на землю и скончался от полученных травм. Второй рабочий получил тяжелые травмы.

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