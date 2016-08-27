Санкт-Петербург, 27 августа, 2016, 21:10 — ИА Регнум. Сильный ветер в Санкт-Петербурге и шторм в Финском заливе, усилившиеся во второй половине дня 27 августа, вынудили опустить затворы на петербургской дамбе, чтобы предотвратить угрозу наводнения. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

78.mchs.gov.ru Дамба в Финском заливе

Как отмечается, «в связи с повышением уровня воды в реках и каналах города, дирекция Комплекса защитных сооружений задействовала защитные затворы на водопропускных сооружениях и судопропускном сооружении С-2».

При этом судоходство через главный корабельный фарватер не приостанавливалось и продолжается в обычном режиме. В штатное положение затворы приведут только после нормализации погодных условий.

Как предупредили сегодня в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в вечернее и ночное время ожидается дальнейшее усиление юго-западного и западного ветра скоростью 19−24 м/с. Высота волн при этом составит до 1,5 метра. Спасательное ведомство призвало граждан к осторожности на улицах, дорогах и водных пространствах.

По данным метеорологов, 28 августа в Петербурге ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов.

Добавим, что 12 августа 2016 года исполнилось пять лет со дня ввода в эксплуатацию петербургского Комплекса защиты от наводнений. За эти годы с помощью дамбы предотвращено 13 подъемов воды, 9 из которых причислены к опасным.