Домодедово, Московская область, 27 августа, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Газель» в Подмосковье, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах.

pixabay.com Столкновение

ДТП произошло в субботу, 27 августа, на трассе М4 «Дон» в Домодедово.

«В Домодедово легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с «Газелью» дорожных служб, — сказал источник. — В результате столкновения «Газель» перевернулась».

В настоящее время на месте аварии работают специальные службы города. Информация о пострадавших уточняется.