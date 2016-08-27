В Подмосковье столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль
Домодедово, Московская область, 27 августа, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Газель» в Подмосковье, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах.
pixabay.com
Столкновение
ДТП произошло в субботу, 27 августа, на трассе М4 «Дон» в Домодедово.
«В Домодедово легковой автомобиль на высокой скорости столкнулся с «Газелью» дорожных служб, — сказал источник. — В результате столкновения «Газель» перевернулась».
В настоящее время на месте аварии работают специальные службы города. Информация о пострадавших уточняется.