Москва, 27 августа, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели телефонные переговоры. Об этом в субботу, 27 августа, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто, — говорится в сообщении. — Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных международных вопросов».

Отмечается, что беседа двух дипломатов состоялась по инициативе венгерской стороны.