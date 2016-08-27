Катания, Италия, 27 августа, 2016, 20:26 — ИА Регнум. Третий тур суперфинала Евролиги по пляжному футболу обернулся для сборной России полным фиаско. Только так можно охарактеризовать выход россиян в матч за 3-е место. Результаты третьего тура:

Umberto Rotundo Пляжный футбол

Группа «A»

[[[flag-ua]]] Украина — [[[flag-de]]] Германия 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

— Германия (1:0, 1:1, 2:0) [[[flag-es]]] Испания — [[[flag-by]]] Белоруссия 3:2 (1:0, 1:0. 0:2, 1:0)

Группа «B»

[[[flag-ch]]] Швейцария — [[[flag-ru]]] Россия 3:3 пен. 3:2 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0)

— Россия 3:3 пен. (1:1, 0:1, 2:1, 0:0) [[[flag-it]]] Италия — [[[flag-pt]]] Португалия 4:5 (0:2, 2:1, 2:2)

Завтра, 28 августа, в финальном матче Украина сыграет с Прортугалией, а Россия в матче за третье место сразится с Испанией.

Забегая немного вперёд, сообщим, что ориентировочно уже 2 сентября там же, в Италии, стартует отбор на Чемпионат мира, и это намного более важный для россиян турнир. Но сейчас хочется завоевать третье место в Евролиге, ведь ниже третьего места в этом турнире Россия никогда не оказывалась.