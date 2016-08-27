Санкт-Петербург, 27 августа, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на своем поле переиграл «Амкар» (Пермь) в матче пятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 27 августа на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

Дублем в составе хозяев поля отметился бразильский полузащитник Виктор Жулиано, еще один гол на счету итальянского защитника Доменико Кришито.

Таким образом, «Зенит» набирает 9 очков и выходит на третье место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ), «Амкар» с 8 очками пока находится на 4-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 5-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Амкар» (Пермь) — 3:0.

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