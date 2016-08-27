Туапсе, Краснодарский край, 27 августа, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Слет «Защитники» получил свое название в честь популярного одноименного анимационного сериала, герои которого — школьники с необычными способностями. Проявляя свои лучшие навыки: ловкость, находчивость, взаимовыручку, умение работать в коллективе, они успешно противостоят инопланетному вторжению.

рдш.рф Афиша Федерального слёта «Защитники»

Для того, чтобы школьники могли подражать полюбившимся персонажам, организаторы слета подготовили для них массу интересных и увлекательных занятий. Дети, например, поучаствовали в спортивной игре «Защитники, вперед!». Ребятам предстояло пройти полосу препятствий, а также решить различные задачи, используя знания и слаженную командную работу.

В финальной части мероприятия состоялась торжественная линейка. Победителям слета наградили медалью «Защитника» детей-героев.

Дети-герои — это 80 ребят, собранные со всей страны общественно-государственной инициативой по программе «Горячее сердце», которые совершали мужественные и смелые поступки, спасали жизни и в трудную минуту оказывали помощь нуждающимся.

После торжественной церемонии школьники пообщались с Сергеем Рязанским. Он рассказал им о своих первых полетах в космос и о деятельности «Российского движения школьников».

Российское движение школьников (РДШ) запустит собственную интернет-площадку, на базе которой школьники смогут предлагать и разрабатывать свои проекты. Об этом сообщила в субботу, 27 августа, в ходе слета «Защитники» директор «Росдетцентра» Алиса Крюкова.

«Безусловно, мы сделаем интернет-версию, где ребята смогут разрабатывать проекты. Возможно, часть конкурсов (организуемых представителями «РДШ») будет направлена на разработку проектов. Плюс при помощи региональных кураторов в каждом регионе в пилотных школах дети смогут принять участие в разработке нашей совместной деятельности», — сказала Алиса Крюкова.

Напомним, что «Российское движение школьников» начинает свою работу с 1 сентября 2016 года в пилотных школах во всех регионах России.

У ребят будет возможность выбрать несколько направлений своей деятельности в рамках РДШ: «Личностное развитие», «Военно-патриотическое направление», «Гражданская активность» и «Информационно-медийное направление». В каждом из направлений запланированы тематические мероприятия. Школьники смогут проявить свои лидерские качества, заняться волонтерством, принять участие в военно-патриотических и спортивных играх, заниматься в школьном медиа-центре, а также регулярно общаться с признанными экспертами различных сфер деятельности.