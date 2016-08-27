Тюмень, 27 августа, 2016, 20:03 — ИА Регнум. В Тюмени в акции принял участие депутат Государственной Думы, президент Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Анатолий Карпов.

mil.ru Субботник «Зелёная Россия»

В этом году акция проходит под названием «Страна моей мечты!». Мероприятие продлится месяц: бороться за чистоту территорий будут с последней субботы августа до последней субботы сентября.

В Тюменском районе первый субботник прошел на берегу Андреевского озера, в селе Юрты Андреевские. Об экологическом благополучии этой местности позаботились сотрудники органов государственной власти, волонтеры, активисты экологических движений, представители различных организаций и предприятий.

«Мы уже не первый год проводим всероссийский субботник в конце августа перед началом учебного года. В этом году планируем обойтись не одним днем — а в течение месяца будут проходить субботники по всей стране. Мне кажется, в последние годы у нас изменилось отношение к экологии, природе, чистоте. Мы стали больше думать о том, где живем. Каждый может внести свою лепту в очистку территории. Каждый может помочь сохранять наши леса и парки в чистоте», сообщил журналистам Анатолий Карпов при подготовке к субботнику.

Пока взрослые трудились на субботнике, дети были заняты мастер-классами и играми. В конце уборки прошел ливень, но, несмотря на это, волонтерам удалось освободить от мусора пять гектар.