Нижний Тагил, Свердловская область, 27 августа, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области — экологическая катастрофа. Берега одного из источников питьевой воды — Черноисточинского пруда — усеяны мёртвой рыбой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Fish and Wildlife Service Мёртвая рыба

Жуткие фотографии с места ЧП на своей странице в «Фейсбуке» опубликовал местный общественник Андрей Волегов.

На берегах водоёма — сотни килограммов мёртвой рыбы. По словам очевидцев, она уже начала разлагаться. Водохранилище окружил невыносимый запах.

Андрей Волегов уже обратился в местное отделение Росприроднадзора. Но там его заверили, что данное ЧП относится к ведению полиции. «Стражи порядка» пока официально не прокомментировали произошедшее.

Отметим, жители города жалуются на качество питьевой водопроводной воды. Некоторые прямо заявляют, что из крана течёт канализация, которую опасно не только пить, но и использовать для бытовых нужд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в основном, под удар попали жилые районы города «Вагонка» и «Гальянка». В администрации Нижнего Тагила заверили, что причиной всему стала жара. В мэрии горожанам советовали использовать бутилированную или артезианскую воду.

Прокуратура тогда также подключилась к выяснению причин ухудшения качества воды. А 26 августа чиновники официально заявили, что вода в Черноисточинском водохранилище якобы соответствует нормам. В частности, об этом заявил и.о. главы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Юрий Огнев.