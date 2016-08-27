Омск, 27 августа, 2016, 19:53 — ИА Регнум. В Омске в офисном здании упал лифт, в котором находились пассажиры. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Омской области.

pixabay.com Лифт

«26 августа в Омске в офисном здании произошло падение кабины лифта с пассажирами с 8 этажа до 4 этажа, где кабина остановилась, — говорится в сообщении. — Телесные повреждения пассажирами причинены не были».

По факту эксплуатации неисправного лифта проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Другие подробности пока неизвестны.