Ереван, 27 августа, 2016, 19:38 — ИА Регнум. В Армении по запросу США задержали 30-летнего гражданина РФ Сергея Миронова, ранее объявленного в международный розыск. Об этом рассказал Life.ru источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в пятницу, 26 августа в аэропорту Еревана.

«Сергей Миронов находился в международном розыске, — говорит он. — В США он обвиняется в торговле оружием».

При этом источник добавил, что 28 августа суд в Ереване решит вопрос об экстрадиции Миронова в США.

Отметим, что в посольстве РФ в США подтвердили информацию о задержании российского гражданина.