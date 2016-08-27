Москва, 27 августа, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В Москве на станции «Бауманская» погибла 26-летняя девушка, упавшая под поезд. Об этом «Агентству Москва» сообщил пресс-секретарь УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Iona В метро

«В 16:50 мск на станции метро «Бауманская» (Арбатско-Покровская линия) произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого москвичка, бросилась под прибывающий электропоезд с целью покончить жизнь самоубийством, — сказал источник. — От столкновения с составом 26-летняя девушка получила травмы не совместимые с жизнью».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, которые проводят опрос всех очевидцев происшествия.

«Инцидент на движение поездов существенно не повлиял, — говорится в сообщении. — В настоящее время метрополитен работает в обычном режиме».