Тула, 27 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Корпоративный чемпионат рабочих профессий ГК «Ростех» «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills завершился в Туле 27 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Чемпионат собрал 120 участников и 80 экспертов из 12 холдингов Ростеха, среди которых «Вертолёты России», «Калашников», ОДК, КАМАЗ, «Технодинамика», «Росэлектроника», КРЭТ и другие.

tularegion.ru Церемония закрытия фестиваля «Молодые профессионалы»

В рамках мероприятия также состоялся первый всероссийский фестиваль промышленности «ТулаТех». Фестиваль посетили временно исполняющий обязанностиг губернатора Тульской области Алексей Дюмин, индустриальный директор электронного кластера Ростеха Сергей Куликов, член совета директоров ВСМПО-Ависма Михаил Шелков, генеральный директор холдинга Росэлектроника Игорь Козлов, генеральный директор союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов.

Гости ознакомились с площадкой корпоративного чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. Один из участников соревнований выточил на фрезерном станке герб Тульской области из алюминия и подарил его Алексею Дюмину.

также гости ознакомились с экспозициями фестиваля «ТулаТех». На интерактивных площадках представлены изобретения по робототехнике, а также изделия, которые изготавливаются с помощью 3D печати.

На площадке фестиваля преподаватели ТулГУ провели открытую лекцию по робототехнике и автоматизации производства. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах со специалистами различных профессий: гончаров, кузнецов и многих других.

Сегодня же состоялась торжественная церемония закрытия чемпионата рабочих профессий. По итогам соревнований сотрудники ОДК одержали победу сразу в двух номинациях: Александр Соловьев, работающий на НПО «Сатурн», стал лучшим в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», а рабочий завода «Кузнецов» Антон Абаньков — в «Сварочных технологиях». Первое место в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» досталось рабочему КамАЗа Илье Маркову. Победителем в компетенции «Электроника» стал сотрудник предприятиях холдинга «Росэлектроника» Илья Кубацкий. Вчасти инженерной графики CAD лучшим был признан сотрудник УОМЗ холдинга «Швабе» Александр Сибелев.

В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» соревновались также инженеры в компетенции «Управление жизненным циклом». Лучшую технологию производства представила команда ОДК, лучший конструкторский концепт разработали специалисты «Вертолетов России», лучшая конструкторская документация была выполнена «Технодинамикой», в номинации «лучшая HR политика» победила Школа Союзмаша, сотрудники ОПК защитили самую оригинальную идею, а специалисты концерна «Калашников» провели лучший маркетинговый анализ. Их проект был признан победителем в рамках чемпионата.

Поздравляя победителей, Алексей Дюмин отметил, что эти соревнования — уникальная возможность для молодых профессионалов показать свои навыки, поделиться опытом и идеями. Он также подчеркнул, что чемпионат прошел в Туле — на родине оружейных мастеров. Глава региона выразил благодарность за организацию этого мероприятия корпорации «Ростех», союзу «Ворлдскилс Россия» и группе компаний ВСМПО-Ависма.

Глава региона также сообщил, что на заводе «Октава», где состоялся чемпионат рабочих профессий и первый всероссийский фестиваль промышленности, стартовала реализация проект креативного индустриального кластера. В него войдут, в частности, Высшая техническая школа под управлением «Ростеха», детский технопарк «Кванториум», а также уникальный музей станкостроения. На площадке будет создано офисное пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий и производства, а также уникальный музей станкостроения, который соберет на своей площадке станки с середины 19 века до наших дней.

«Повышение престижа рабочих специальностей, создание условий для человека труда — одна из приоритетных задач для региона. Достижению этих целей очень способствует проведение в Туле чемпионата «Молодые профессионалы», а также первого всероссийского промышленного фестиваля «ТулаТех», который, надеюсь, станет ежегодным», — подчеркнул Алексей Дюмин.