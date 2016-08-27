Томск, 27 августа, 2016, 18:09 — ИА Регнум. Московский ЦСКА на выезде обыграл «Томь» в матче 5-го тура российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 27 августа в Томске, завершилась со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол!

Героем встречи стал полузащитник столичной команды Роман Еременко, забивший единственный гол в матче на 54-й минуте.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого набрали после пятого тура 11 очков и как минимум временно вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 5-й тур

«Томь» (Томск) — ЦСКА (Москва) — 0:1.