Москва, 27 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Запад не сможет удерживать изоляцию Крыма, так как жители российского полуострова являются частью Европы. Об этом сообщил в субботу, 27 августа, глава комитета по международным делам Госдумы России Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

Alexostrov Севастополь

«Вслед за французами в Крым собираются итальянские парламентарии, — написал он. — Запад не сможет удерживать изоляцию Крыма: живущие там люди — часть Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.