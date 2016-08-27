Владикавказ, 27 августа, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин определился с кандидатами на должность руководителя Северной Осетии. Как сообщили 27 августа корреспонденту ИА REGNUM в администрации главы и правительства РСО-Алания, президент внес на рассмотрение высшего органа законодательной власти региона трех кандидатов для избрания из числа их главы республики.

Флаг Северной Осетии

На пост главы РСО-Алания были выдвинуты семь человек, представители региональных отделений различных политических партии. Однако глава российского государства отобрал из этого списка наиболее известных в республике политиков, которые имеют большой опыт парламентской и партийной работы.

В списке президента первым оказался временно исполняющий обязанности главы республики Вячеслав Битаров, кандидатура его была выдвинута единороссами и активно поддержана всеми фракциями североосетинского парламента, а точнее партиями «Патриоты России», КПРФ, «Справедливая Россия». С 1 марта Битаров является врио главы региона, на эту должность он был назначен президентом России после скоропостижной кончины в феврале 2016 года руководителя Северной Осетии Тамерлана Агузарова. До этого Вячеслав Битаров был премьер-министром.

Втором в списке идет лидер североосетинских коммунистов Елена Князева, председатель парламентского комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике. В прошлом году она уже выдвигалась на эту должность, но проиграла Тамерлану Агузарову.

Замыкает список вице-спикер парламента Гарий Кучиев, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Напомним, по Конституции Северной Осетии высшее должностное лицо избирается депутатами республиканского парламента из трех кандидатов, представленных президентом России Владимиром Путиным. Выборы главы состоятся в единый день голосования. Кроме того, 18 сентября в РСО-Алания будут выбирать депутатов Госдумы России, а в пяти сельских районах — депутатов в собрания представителей. В регионе на места в нижнюю палату Федерального Собрания претендуют 12 политических партий и 10 кандидатов-одномандатников. В республике выборы обойдутся в 32 млн рублей.