Псков, 27 августа, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 27 августа, началась бессрочная акция протеста из-за снятия Псковским областным судом с выборов кандидата от КПРФ, депутата Псковского областного собрания Дмитрия Михайлова. Как сообщает «Псковская лента новостей», к акции у памятника Пушкину и крестьянке в Пскове присоединились представители трёх партий: КПРФ, ЛЛПР и «Справедливой России».

Все на выборы! Советский плакат

Ранее пресс-служба регионального отделения КПРФ объявляла о том, что митинг на этом же месте «против произвола, беспредела на выборах в депутаты Псковского областного собрания депутатов и в поддержку кандидата от КПРФ Дмитрия Михайлова» состоится 30 августа.

Сегодня организаторы акции протеста заявили, что она будет «круглосуточной и бессрочной». Протестующие считают, что представитель КПРФ снят с выборов необоснованно.

«Нашли полного двойника Михайлова, этого оказалось мало. Они решили бить наверняка и через суд, как видно — мы предполагаем, что это через тех людей, с которыми можно будет сговориться — приняли решение исключить из предвыборной гонки самого опасного кандидата от КПРФ», — заявил депутат Псковского областного собрания Виктор Дуля (КПРФ).

По его словам, региональное отделение КПРФ будет оспаривать решение Псковского областного суда в Верховского суде РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 35-летний кандидат в депутаты Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу №2 от КПРФ Дмитрий Михайлов был снят с предвыборной гонки по решению суда 25 августа. Иск в отношении своего конкурента по округу в суд подал его полный тёзка — 39-летний временно безработный самовыдвиженец Дмитрий Михайлов. При этом ранее депутат-коммунист сам обращался в облизбирком с жалобой на своего «двойника».

Напомним также, что губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился к прокурору области Сергею Белову с просьбой проверить обоснованность требований истца о снятии с выборов кандидата в депутаты Псковского областного собрания от КПРФ Дмитрия Михайлова и дать «всестороннюю оценку соблюдения прав кандидата от КПРФ».