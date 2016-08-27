Росберг выиграл квалификацию Гран-при Бельгии
Брюссель, 27 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Немецкий пилот «Формулы-1» Нико Росберг, выступающий за команду Mercedes, стал победителем квалификации Гран-при Бельгии.
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Формула-1
Вторым стал представитель Нидерландов Макс Ферстаппен (Red Bull), третье время показал финский гонщик Кими Райкконен («Феррари»).
Российский спортсмен Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, занял только 19-ю позицию.
«Формула-1». Квалификация.
1. Нико Росберг (Mercedes)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull)
3. Кими Райкконен (Ferrari)
4. Себастьян Феттель (Ferrari)
5. Даниэль Риккардо (Red Bull)
19. Даниил Квят (Toro Rosso).