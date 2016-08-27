Брюссель, 27 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Немецкий пилот «Формулы-1» Нико Росберг, выступающий за команду Mercedes, стал победителем квалификации Гран-при Бельгии.

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Формула-1

Вторым стал представитель Нидерландов Макс Ферстаппен (Red Bull), третье время показал финский гонщик Кими Райкконен («Феррари»).

Российский спортсмен Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, занял только 19-ю позицию.

«Формула-1». Квалификация.

1. Нико Росберг (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Кими Райкконен (Ferrari)

4. Себастьян Феттель (Ferrari)

5. Даниэль Риккардо (Red Bull)

19. Даниил Квят (Toro Rosso).