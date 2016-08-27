Москва, 27 августа, 2016, 16:50 — ИА Регнум. 17 девушек в возрасте от 20 до 25 лет погибли в результате пожара на складе на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщил представитель общественной организации «Кыргыз биримдиги» Абдыганы Шакиров.

pixabay.com Пожар

«Среди погибших на Алтуфьевском шоссе, по предварительным данным, одни девушки в возрасте от 20 до 25 лет, — сказал Шакиров. — Они работали здесь».

По его словам, в настоящее время на месте трагедии работают специалисты, которые проводят опознание тел погибших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа в типографии на складе на севере Москвы в складском помещении вспыхнул пожар. ЧП произошло по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 5. Пожар начался на 1-ом этаже склада и моментально перекинулся на все здания по шахте лифта.

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