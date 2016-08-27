Москва, 27 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Полузащитник «Спартака» Куинси Промес, который подписал новый контракт с российским клубом, подтверждает свой класс на футбольном поле. Об этом заявил бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Сергей Шавло агентству «Р-Спорт».

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«Это очень хорошая новость для «Спартака», — сказал он. — За короткое время (Промес) стал лидером, его полюбили болельщики».

По словам Шавло, Промес подтверждает свой класс на футбольном поле, забивает, создает.

«Он играет на очень хорошем уровне, — говорит футбольный специалист. — Ему тоже было важно подписать контракт и продолжать играть, в том числе готовиться к ЧМ в России со сборной Голландии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Куинси Промес продлил контракт с российским клубом ещё на 5 лет. За минувший сезон голландский футболист провел за «Спартак» 32 матча, в которых забил 18 мячей, а также сделал 8 голевых передач.

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