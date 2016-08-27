Берн, 27 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Известный бизнесмен и герой светских хроник Дмитрий Якубовский вновь связал себя узами брака. По данным «Аргументов недели», свадьба состоялась в одной из европейских стран, а счастливый жених не стал устраивать пышных торжеств, ограничившись приглашением своих ближайших друзей и родственников.

kp.ru Дмитрий и Валерия Якубовский

Светские хроникеры успели подсчитать, что это уже 13-й официальный брак «генерала Димы». Бизнесмен, которого СМИ нередко называют «российско-швейцарским олигархом», явно установил рекорд, побить который представителям светской публики едва ли удастся в обозримом будущем. Невестой Дмитрия Якубовского оказалась его бывшая жена Лера.

По данным окружения Якубовского, ранее он расстался с Валерией без обычных для их круга публичных перепалок. «Так он еще никого не любил», — рассказал источник из окружения Якубовского.

По данным «КП», Якубовский руководил рабочей группой Минобороны Германии. В 28 лет стал советником руководителей нескольких федеральных ведомств, включая правительство России, занял должность заместителя начальника Главного управления радиоразведки ФАПСИ при президенте России (именно тогда его начали называть «генерал Дима»). Был осужден за кражу книг из Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга. Сейчас считается одним из богатейших людей Швейцарии.