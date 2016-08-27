Хельсинки, 27 августа, 2016, 16:05 — ИА Регнум. В Финляндии в результате ураганного ветра 15 тысяч домохозяйств остались без доступа к электроэнергии, сообщает сегодня, 27 августа, финский национальный вещатель Yle. Особенно серьезно от урагана пострадали западные и центральные регионы страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Самые сильные порывы были зафиксированы в городе Вааса. Они доходили до 24,9 метра в секунду. На автомагистрали номер три (часть E12) в районе Илмайоки из-за упавших на проезжую часть деревьев ограничено движение транспорта. Спасательная служба сейчас пытается устранить препятствие.

Согласно прогнозам, порывы ветра усилятся к вечеру. Как отмечает издание, сильнее всего буря затронет Центральную Финляндию, Пирканмаа и Похъянмаа.