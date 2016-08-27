Москва, 27 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир на юго-востоке Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в экстренных службах столицы.

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Инцидент произошел в субботу, 27 августа, по адресу ул. Сторожевая, 30 корп.3, кв. 37.

«В результате взрыва пострадал хозяин квартиры, — говорится в сообщении. — Нарушено остекление в квартире и подъезде».

На месте ЧП в настоящее время работают специальные службы города. Дальнейшая информация уточняется.