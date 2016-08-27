Москва, 27 августа, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации отменила запрет на полеты чартерных рейсов из России в Турцию. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Росавиации.

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Ранее сегодня в российских СМИ уже появлялась информация о том, что чартерные рейсы в Турцию будут восстановлены в ближайшие два дня.

Теперь сообщается, что запрет на совершение чартерных рейсов в Турцию полностью снят. Все желающие авиакомпании могут подавать заявки на выполнение полетов.

Напомним, чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прервано по инициативе Москвы после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

После нормализации российско-турецких отношений в конце июня этого года, чартерные авиаперевозки так и не были возобновлены, так как правительство России требовало хотя бы формальных гарантий безопасности для российских туристов в турецких воздушных гаванях. Но Турцию каждую неделю сотрясают теракты, поэтому реальных гарантий Анкара дать не может.