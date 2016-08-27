Черкесск, 27 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес три кандидатуры на должность главы Карачаево-Черкесии. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Флаг Карачевско-Черкесской республики

Сообщается, что Путин внес на рассмотрение Народного Собрания Карачево-Черкесии три кандидатуры для избрания на должность главы республики.

Первая кандидатура — временно исполняющий обязанности главы КЧР Рашид Темрезов. Ранее он был главой республики, до истечения срока своих полномочий, затем президент назначил его временно исполняющим обязанности.

Вторая кандидатура — председатель комитета Народного собрания КЧР по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Исмель Биджев.

Третья кандидатура — заместитель председателя комитета Народного собрания КЧР по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций Виктор Бородкин.

Напомним, в Карачаево-Черкесии, как и в ряде других регионов Северного Кавказа не были введены прямые выборы главы региона.