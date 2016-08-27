Нальчик, 27 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии опознаны два уничтоженных сегодня, 27 августа, боевика. Один из них — Алим Битоков — являлся главарем бандподполья, действующего на территории республики. Другой опознан как член НВФ Ибрагим Гугов.

mil.ru Антитеррористическая операция

Как сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета, оба бандита находились на нелегальном положении и были причастны к ряду преступлений террористической направленности. Так, они подозреваются в нападении на сотрудников сводного оперативного наряда ДПС ГИБДД на федеральной трассе «Кавказ» 14 августа 2016 года.

Спецоперация по обнаружению боевиков была начата после поступления информации о скрывающейся в лесу, недалеко от города Нальчика, группе лиц, причастных к деятельности бандподполья. С 06:20 27 августа был введен режим контртеррористической операции на части территории Нальчика и Чегемского района. В ходе спецоперации в лесу был обнаружен блиндаж, в котором укрывались боевики. Отказавшись сдаться, бандиты открыли огонь по силовикам и были уничтожены силами спецназа ФСБ России.

На месте боестолкновения были обнаружены автоматы, а также большое количество боеприпасов к ним и гранаты.