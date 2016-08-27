Бишкек, 27 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Все погибшие в результате пожара на складе типографии «Печатный экспресс» на северо-востоке Москвы являются гражданами Киргизии. Об этом сообщил «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на информацию Министерства чрезвычайных ситуаций России.

mchs.gov.ru Тушение пожара

По имеющимся данным, все находившиеся на территории складского помещения во время пожара граждане Киргизии — это трудовые мигранты, легально работавшие в российской столице.

Отмечается, что в связи с произошедшей трагедией, премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил министру внутренних дел Кашкару Жунушалиеву и министру иностранных дел Эрлану Абдылдаеву перепроверить информацию о пострадавших на пожаре в Москве гражданах Киргизии и предпринять соответствующие ситуации меры.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 27 августа 2016 года около 08:00 по московскому времени произошел крупный пожар, охвативший четырехэтажное складское помещение, расположенное на Алтуфьевском шоссе в Москве. Общая площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров. Участие в тушении пожара и ликвидации его последствий принимали более 180 человек и 65 единиц спецтехники. В результате пожара погибли 17 человек, в том числе беременная женщина. Сотрудникам МЧС удалось спасти из огня 12 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.