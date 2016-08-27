Киев, 27 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. На Украине радикалы атаковали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), который входит в структуры Россотрудничества. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают «Вести».

rs.gov.ru Российский центр науки и культуры в Киеве

Сообщается, что в ночь на 27 августа, группа украинских экстремистов забросала здание представительства Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками. Атакующие выкрикивали требования освободить Олега Сенцова и Александра Кольченко. Эти украинские граждане находятся в российских тюрьмах, отбывая наказание за преступления террористического характера.

Также нападавшие разрисовали стены здания оскорбительными надписями. Когда нападавшие скрылись, украинская полиция их не преследовала.

Здание Россотрудничества в Киеве уже не раз подвергалось атаке. 7 июля этого года активисты радикальной украинской партии «Свобода» под предводительством депутат Верховной рады Игоря Мирошниченко ворвались в здание Россотрудничества и заняли помещение на первом этаже. В тот момент там должна была проходить презентация книги украинского академика Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля».

В итоге, мероприятие было сорвано, а Толочко радикалы объявили врагом Украины.