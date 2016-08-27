Калуга, 27 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Приобщение детей к миру искусства и современной музыки, реализация творческих музыкальных способностей и формирование всесторонне развитой, гармоничной личности учащихся — такова цель проекта «Школьная филармония», который реализуется министерством образования и науки Калужской области совместно с региональным министерством культуры и туризма в 2016/2017 учебном году. Как сообщили 27 августа корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве образования и науки, школьники будут посещать музыкальные программы в концертном зале Калужской областной филармонии.

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Идея музыкальной программы заключается в том, чтобы рассказать о популярных композиторах и артистах ХХ века, получивших всеобщее признание. Среди них Александр Зацепин, Муслим Магомаев, Робертино Лоретти, Консуело Веласкес, Эндрю Ллойд Уэббер, группы The Beatles и ABBA. Эти имена хорошо знакомы старшему поколению, однако нынешняя молодежь их уже практически не знает.

В рамках проекта «Школьная филармония» его организаторы планируют показать юным слушателям преемственность музыкальной традиции.