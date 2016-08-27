Анкара, 27 августа, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Турции арестованы трое бывших дипломатов, которых режим президента Реджепа Тайипа Эрдоганан подозревает в причастности к попытке военного переворота. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает AFP.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. США. 1978 В турецком суде

Сообщается, что турецкий суд постановил заключить под арест трех бывших дипломатов, которым предъявлены обвинения в причастности к попытке военного мятежа, осуществленной в ночь на 16 июля. Известно, что среди арестованных — бывший советник Эрдогана.

По данным следствия и властей, Гуркан Балик, Али Финдук и Тункай Бабали могут быть связаны с деятельности бывшего имама и проповедника Фетуллахах Гюлена и его организацией. Именно Гюлена, который уже давно проживает в США, Эрдоган считает организатором военного мятежа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдогану при помощи верной ему части армии, а также спецслужб и полиции удалось подавить выступление военных. После подавления мятежа режим Эрдогана начал репрессии. Под арестам оказались более 10 тысяч человек, которые подозреваются в связях с Гюленом и его организацией.

Сам Гюлен отрицает свою причастность к мятежу. Более того, он заявил, что готов вернуться в Турцию, если следствие предъявит доказательства его причастности к попытке государственного переворота. Эрдоган требует от властей США выдать ему Гюлена. Вашингтон пока лавирует.