Ла-Пас, 27 августа, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес резко осудил убийство своего соратника по партии, заместителя главы МВД страны Родольфо Ийянеса в ходе пресс-конференции. Моралес заявил, что случившееся — следствие политического заговора против правительства Боливии. В качестве основных исполнителей этого заговора Моралес назвал инвалидов и шахтеров, сообщает ABI.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Мы стоим перед лицом постоянных заговоров, сначала была мобилизация граждан с ограниченными физическими возможностями, затем — водителей грузового транспорта, а теперь — кооператива горнодобывающего сектора», подчеркнул Моралес. Он отметил, что некоторые представители правой оппозиции поддержали требования о приватизации, выставленные шахтерами. А ряд СМИ «способствуют созданию конвульсий в стране», комментирует Prensa Latina.

«Мы боремся за природные ресурсы, они принадлежат боливийцам, это провокация, и люди не отступят. Мы не отдадим наше богатство иностранным компаниям», заявил президент Боливии в ходе пресс-конференции.

Горнодобывающие кооперативы требуют внесения изменений в Закон о горном деле и заключения контрактов с транснациональными компаниями, что противоречит Конституции. Согласно Конституции Боливии горные ресурсы принадлежат народу.

Заместитель министра внутренних дел Боливии Родольфо Ийянес стал жертвой расправы, которую учинили над ним протестующие шахтёры. Как отметил в ходе пресс-конференции Эво Моралес, Родольфо Ийянес призывал шахтеров к диалогу и конструктивному подходу к решению конфликта. Но был убит ими.

Ийянес был левым политиком, советником президента Боливии. Образование он получил на Кубе. До работы в МВД Боливии часто выступал адвокатом на процессах рабочих против предпринимателей.