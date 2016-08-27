Бразилиа, 27 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Бразильская полиция обвинила бывшего президента страны Лула да Силву в коррупции и отмывании денег. По версии полиции Лула да Силва мог получить до $263,3 тыс. «откатов» от строительной компании OAS, занимающейся строительством инфраструктуры в Бразилии. И замешан в коррупционных схемах с Petrobras, сообщает Globo. Результаты расследования направлены в прокуратуру, сообщает Excelsior.

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В это же время продолжается процедура финальных слушаний по импичменту Дилмы Руссефф. В сенате выступили свидетели обвинения и защиты Руссефф. В понедельник состоится выступление самой Дилмы. И после дебатов принято решение. Большинство экспертов уверены, что отставка Дилма Руссефф состоится. И, в перспективе, она может не только лишиться статуса президента страны, но и стать фигурантом уголовного дела.

О своей готовности поддержать импичмент заявили 59 сенаторов из 81. Последним шансом Дилмы Руссефф может стать ситуация, когда шестеро из сенаторов, высказавшихся за импичмент поменяют свое решений.