Осло, 27 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Предполагаемый выход Великобритании из Евросоюза не окажет влияния на поставки норвежского газа в эту страну, заявил в интервью агентству Reuters министр нефти и энергетики Норвегии Торд Льен.

Swinsto101 Добыча газа в Северном море

Напомним, что Brexit поставил под вопрос будущее торговли Великобритании с Норвегией, которая не является членом Евросоюза, но выплачивает сотни миллионов евро за доступ на внутренний рынок ЕС. О том, что Осло может использовать «газовый козырь» (Норвегия обеспечивает 40% поставок натурального газа в Великобританию) в переговорах с Лондоном по заключению нового торгового соглашения, ранее сообщило агентство Bloomberg. Министр Норвегии по делам Европейской экономической зоны и Европейского союза Элизабет Аспакер дала понять, что между странами «существует особая связь», которая может стать преимуществом скандинавского королевства во время переговоров.

Нет никаких оснований полагать, что Brexitокажет влияние на норвежский экспорт газа в Великобританию, заявил в свою очередь Льен, подчеркнув, что скандинавское королевство остается стабильным поставщиком «голубого топлива» на европейский рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу британской компании-оператора газовой системы королевства National Grid Plc, с началом отопительного сезона поставки норвежского газа в Великобританию возрастут. С марта по октябрь Соединенное Королевство намерено импортировать из Норвегии на 15% больше газа, чем годом ранее.

Напомним, Норвегия является вторым крупнейшим после России поставщиком газа для Европейского Союза. Объем поставок норвежского газа в Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды и Великобританию в апреле 2016 года достиг 9,5 млрд кубометров, что на 40% больше, чем за аналогичный месяц 2015 года.