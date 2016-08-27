Калуга, 27 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 27 августа принял участие в торжества по случаю 645-летия города. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, праздничные мероприятия начались с площади Победы, где руководители города возложили венки и цветы к Вечному огню.

Пресс-служба городской думы Калуги Возложение цветов к Вечному огню на Площади Победы

Затем на Театральной площади калужан ждала большая концертная программа, выступление творческих коллективов города, интерактивные программы для детей, уличные перфомансы, фотовыставка «Фотограф года-2016» и фестиваль народного искусства и ремесел «Калуга — город мастеров». Глава городского самоуправления пообщался с калужанами и поздравил жителей с Днём города

«Свой 645-й день рождения наша милая Калуга встречает обновлённой и похорошевшей: появились новые парки и скверы, озеленяется центр города, благоустраиваются дворы, всё больше становится детских площадок и спортивных комплексов, — обратился к жителям города Александр Иванов. — Все эти успехи были достигнуты благодаря плодотворному труду калужан, их активной гражданской позиции, любви к родному городу. От всей души поздравляю с праздником всех жителей нашего города, желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов и достижений на благо родной Калуги!».