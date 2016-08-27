Калуга, 27 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В Калуге 26 августа, накануне Дня города, на торжественном собрании были вручены награды заслуженным работникам областного центра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в торжествах приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, глава городского самоуправления города Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов, митрополит Калужский и Боровский Климент, депутаты областного и городского парламентов, активисты территориального общественного самоуправления, представители калужских трудовых коллективов и организаций.

Пресс-службы городской Думы Калуги Заслуженному строителю Николаю Алмазову вручены регалии Почётного гражданина города Калуги

Глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова Константин Горобцов вручили регалии Почётного гражданина города Калуги Николаю Алмазову, президенту регионального объединения работодателей «Калужский Союз строителей».

Звание «Почётный гражданин города Калуги» было присвоено Николаю Алмазову решением городской Думы за значительный вклад в социально-экономическое развитие Калуги и укрепление строительной отрасли города.

Также были вручены дипломы 38 калужанам, удостоенным звания «Заслуженный работник города Калуги», среди них представители образования, здравоохранения, социальной защиты, строительства, сельского хозяйства и бизнеса.

«Все награждённые внесли конкретный личный вклад в развитие нашего города, они являются гордостью Калуги, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Все они много лет трудились на благо калужан и их труд был отмечен депутатами городской думы».

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.