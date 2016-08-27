Мадрид, 27 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Евросоюзе сегодня насчитывается 14 стран, в налоговом своде которых подобная статья платежей в казну имеется. 11 государств ЕС уверены в том, что им это не надо, остальные пока размышляют, к какому решению склониться. Существует такой налог и в США, хотя многие наши соотечественники, отправляясь в Нью-Йорк, Сан-Франциско или Майами, даже и не подозревают, что налог этот уплачивают. Причем иногда дважды — первый раз при въезде в страну и второй при устройстве в гостиницу (правда, это правило действует не во всех).

401(K) 2012 Сбор

Туристический налог далеко не всегда выведен для туриста отдельной строкой (ну что, действительно, человеку, едущему на отдых, глаза мозолить лишней цифирью?) — часто он прячется в визовых или гостиничных платежах, а также авиабилетах.

В теории деньги, полученные в виде этого сбора, должны идти в фонды развития того же самого туризма и сохранения национального наследия (содержания и поддержания достопримечательностей, которые и привлекают туристов ехать на них любоваться).

Испания

Испания — едва ли не самая легкая на подъем из евросоюзных государств в плане туристического налога. В 2002 — 2003 гг. состоялась проба такового в автономии Балеарские острова. Взимался турналог в размере 1 € с человека в сутки и принес региону аж 84 миллиона евро за два года. После чего был отменен.

Нет смысла тратить время на выяснение, почему это произошло. Важно знать, что туристический налог на Балеары снова вернулся. С 1 июля нынешнего года с каждого приезжего в возрасте 15 лет и старше за каждую проведенную ночь на балеарской территории взимается плата в размере от 0,25 € до 2 €. Просто включается в стоимость проживания.

В 2012 году туристический налог был установлен в Каталонии (от 0,5 € до 2,5 €, действует и по сей день). В августе нынешнего года за введение этого вида сбора проголосовало правительство провинции Гипускоа (конкретная дата пока не определена). Мало кто из экспертов сомневается в том, что «первая ласточка» из четырех баскских областей сделает весну во всей автономии Страна Басков.

Летом прошлого года велись ожесточенные дебаты «вводить или не водить» туристический налог в Мадриде. Дискуссия вроде бы закончилась тем, что мэрия вынуждена была отказать себе в этом удовольствии. Но как показывает сегодняшняя жизнь испанской столицы, это решение — не навечно.

Опыт функционирования туристического налога в Испании говорит, что расхожее мнение «кризис — не лучшее время для дополнительного налогообложения» — не более, чем спорное утверждение. Испания, что бы там ни говорила ее пресса об окончательном и бесповоротном выходе из кризиса, пока своих докризисных показателей не достигла. Но дополнительные таксы вводит, а поток туристов при этом только растет.

Италия

Туристический налог в Италии применяется, как правило, в крупных городах. Его ставка варьируется от 0,35 € до 5€ в зависимости от региона и звездности отелей. В подавляющем большинстве городов турсбор распространяется только на первые 10 ночей. В некоторых местах он не взимается с лиц, не достигших 18-летнего возраста. В Риме такое послабление — только для детей до 10 лет. Здесь постояльцы 4−5-звездных гостиниц платят 3 евро с человека за ночь, а в отелях звездностью поменьше — 2 €.

Во Флоренции с каждого гостя берут по системе «1 евро за звезду отеля», умножая это количество на число ночей пребывания. То есть, трое суток в трехзвездной гостинице обойдется одному путешественнику в 9 евро. Отдельно во Флоренции существует налог на обмен валюты.

Самая высокая ставка — в Милане. В отелях от 4 звезд берут 5 € с человека. Правда, только с тех, кому уже стукнуло 18.

В Венеции сбор составляет по 1 евро за звезду отеля в течение первых пяти ночей. Если путешественник регистрируется в частных апартаментах — с него по 2 € за ночь. Похожая практика и в Вероне.

Франция

Французы были первыми в ЕС, кто догадался облагать туризм дополнительными сборами. Началось все в Париже в 1994 году и с тех пор эта практика распространяется по всей стране. Диапазон оплат — от 20 центов для кемпингов, общежитий и однозвездных гостиниц до 1,5 евро с человека в сутки в отелях четырех и пяти звезд. Кроме того, существует дополнительная «загрузка» в 2% для гостей номеров, цена которых превышает 200 евро в сутки.

Германия

В Германии берут от 25 центов до 5 евро за ночь с человека или 5% от счета-фактуры в зависимости от категории жилья и типа помещения в нем.

Берлине действует тариф в размере 5% от суммы счета. Он был введен в 2013 году и, по оценкам специалистов, приносит в казну 25 миллионов евро чистыми с 10 миллионов туристов, посещающих немецкую столицу в течение года.

Голландия

Сумма сбора зависит от города, в котором вы останавливаетесь. В Амстердаме установлены точно такие же нормы, как в Берлине. В остальных населенных пунктах платежи могут колебаться от 0,55 € до 4,76 € с человека в сутки.

Австрия

Ночлег в Австрии облагается дополнительным платежом в пределах 0,15 € — 2,18 € с человека. Самые низкие ставки распространяются на кемпинги.

Бельгия

Размер туристического налога в Бельгии колеблется в зависимости от уровня города и звездности отеля. В Антверпене, как правило, это 2 € за ночь. Круче всего — в Брюсселе. В некоторых заведениях столицы ЕС платежи составляют 7,5 € в сутки.

Болгария

Суточная ставка туристического сбора варьируется от 0,5 € до 1,5 € с человека. В некоторых городах введен фиксированный тариф — 8 € за весь период пребывания, вне зависимости от его длительности.

Хорватия

В Хорватии размер этого налога зависит от времени года (интенсивности туристического сезона) и места размещения и колеблется от 0,25 € до 1 € в сутки с человека.

Чехия

Один евро с человека за ночь.

Венгрия

Как правило, 1,5 € в сутки с постояльца, однако владельцам отелей на их усмотрение разрешено поднимать ставку в зависимости от уровня сервиса. В Будапеште, например, берут 4% от суммы счета-фактуры за проживание.

Литва

Налог взимается только с проживающих в отелях и апартаментах. Варьируется от 0,3 € до 0,6 €.

Румыния

В зависимости от уровня сервиса в отелях Румынии берут от 0,5 € с человека в сутки до 5% от общей суммы фактуры за проживание.

Словакия

Здесь это называется муниципальным налогом и берется в отелях в пределах 0,5 € — 1,65 €.

Словения

Берут от 0,6 € до 1,25 € за ночь с человека. Ставка зависит от количества звезд гостиницы и категории города, в котором она находится.

Мальта

Взимается 3,5 евро с человека за въезд в страну.

Швейцария

Каждый кантон имеет право определять собственную налоговую модель. В некоторых городах существуют два и даже три тарифа разного уровня.

США

В Соединенных Штатах существует разные виды сборов с туристов. Во-первых, за въезд в страну — 14 $. Во-вторых, в гостиницах. Ставки зависят от города или штата, где вы останавливаететсь. В Нью-Йорке, например, 3 $. Во многих городах берут проценты (5 — 7,5%) от суммы счета-фактуры.

Тунис

Сумма, в пересчете с местной валюты, немного не добирающая до 2 евро за ночь с человека.

Египет

25 евро с гостя за въезд в страну.

Марокко

Курортный налог здесь установлен в 2014 году. Включается в стоимость авиабилетов: 100 дирхамов (9 €) для пассажиров эконом-класса и 400 дирхамов (36 €) для тех, кто путешествует бизнес-классом.

Дубай

В пересчете на евро — от 1,4 до 4 в сутки за номер.

Мальдивы

Берут 3,5% от суммы гостиничного счета. В некоторых случаях это может доходить до 10 евро с человека за ночь. Такие ставки объясняются спецификой страны: туристический налог составляет 60% всех доходов государства.

Таиланд

12 евро за въезд в страну.

Пунта Кана (Доминиканская Республика) и Ривьера Майя (Мексика)

10 долларов за въезд и 20 долларов — за выезд.

Канкун (Мексика)

От 50 до 60 евро перед отлетом.

Куба

При отъезде из страны с каждого туриста взимают 25 кубинских песо (примерно 22 евро).